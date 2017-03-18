 Kale kapanacak – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Kale kapanacak

    Kale kapanacak

    G.Saray'da bu sezon yediği goller yüzünden eleştirilen , Trabzon'da yeni sayfa açmak istiyor.

    G.Saray'ın 33 maçın 27'sini gol yemeden bitiremediği karşılaşmaların 25'inde oynayan Uruguaylı, Karadeniz'de hem zafer hem de kalesini gole kapatma sözü verdi.

    İLK BEŞTE EN KÖTÜSÜ
    G.Saray 33 resmi maçın %82'sinde kalesinde en az 1 gol gördü. Aslan, 33 maçın 27'sini gol yemeden bitiremezken, geçen sezon da 55 maçın 45'inde (%82) en az 1 gol görmüştü. Cimbom, 26 golle ligde ilk 5'in en çok gol yiyen takımı oldu.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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