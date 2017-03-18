Kale kapanacak
G.Saray'da bu sezon yediği goller yüzünden eleştirilen Muslera, Trabzon'da yeni sayfa açmak istiyor.
G.Saray'ın 33 maçın 27'sini gol yemeden bitiremediği karşılaşmaların 25'inde oynayan Uruguaylı, Karadeniz'de hem zafer hem de kalesini gole kapatma sözü verdi.
İLK BEŞTE EN KÖTÜSÜ
G.Saray 33 resmi maçın %82'sinde kalesinde en az 1 gol gördü. Aslan, 33 maçın 27'sini gol yemeden bitiremezken, geçen sezon da 55 maçın 45'inde (%82) en az 1 gol görmüştü. Cimbom, 26 golle ligde ilk 5'in en çok gol yiyen takımı oldu.
İLK BEŞTE EN KÖTÜSÜ
G.Saray 33 resmi maçın %82'sinde kalesinde en az 1 gol gördü. Aslan, 33 maçın 27'sini gol yemeden bitiremezken, geçen sezon da 55 maçın 45'inde (%82) en az 1 gol görmüştü. Cimbom, 26 golle ligde ilk 5'in en çok gol yiyen takımı oldu.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
- Durica derbiye yetişecek mi?
Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Kale kapanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.