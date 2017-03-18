G.Saray taraftarı 6 yıl sonra Trabzon’da

Galatasaraylı taraftarlar, 6 yıl sonra Trabzon deplasmanında takımlarına destek verecek.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafında alınan kararla sarı-kırmızılı taraftarların Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumda müsabakayı tribünden izlemelerine onay verilmişti. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı takımın taraftarları 6 yıllık bir yasaktan sonra kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekleyecekler.