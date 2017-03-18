G.Saray taraftarı 6 yıl sonra Trabzon’da
Galatasaraylı taraftarlar, 6 yıl sonra Trabzon deplasmanında takımlarına destek verecek.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafında alınan kararla sarı-kırmızılı taraftarların Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumda müsabakayı tribünden izlemelerine onay verilmişti. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı takımın taraftarları 6 yıllık bir yasaktan sonra kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekleyecekler.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat: F.Bahçe’yi de, mesleği de bırakıyorum
Toplam 35
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REAL FB Su an BJK nin oyunu ve mucadelesi süper, GS cok güzel mücadele ve kazanma hirsi süper, TS da gelisiyor. FB nin futbolu kötü oyuncular bitik
- Kadıköy'de yıkım
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Alemdar Birinci golde Bajic Ozana, Ozan bak beni seyret nasil gol atacagim diyor ve Ozanda seyrediyor iste FB nin özeti bu su anki FB li ruhu
- Derbide ilk 11'ler belli oldu!
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TS Ts nin rahat kazanması lazım
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