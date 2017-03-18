 G.Saray taraftarı 6 yıl sonra Trabzon’da – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    G.Saray taraftarı 6 yıl sonra Trabzon’da

    G.Saray taraftarı 6 yıl sonra Trabzon’da

    Galatasaraylı taraftarlar, 6 yıl sonra Trabzon deplasmanında takımlarına destek verecek.

    Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafında alınan kararla sarı-kırmızılı taraftarların Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumda müsabakayı tribünden izlemelerine onay verilmişti. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı takımın taraftarları 6 yıllık bir yasaktan sonra kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekleyecekler.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:07
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