 ''Fişi erken çekin!'' – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Fişi erken çekin!''

    ''Fişi erken çekin!''

    Tudor, Trabzon'da işi son dakikaya bırakmak istemiyor. İlk emri yine ‘Herkes yorulana kadar koşup, savaşacak’ olan Hırvat hocanın, oyunculara, “70’e kadar işi bitirin, sonrasını bana bırakın” dediği öğrenildi.

    'de son iki maçını kazanan Cimbom, bu akşam deplasmanda 'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 3 puan serisini sürdürüp şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör son iki haftada son dakika golleriyle galibiyete uzanan öğrencilerinden bu kez işi erken bitirmeleri talimatını verdi. Hırvat çalıştırıcının prensibi ise yine takım olarak 120 kilometre koşu mesafesini yakalamak.

    KALEYİ GÖREN VURACAK
    Tüm oyunculardan topun arkasında kalmasını ve koşup, savaşmasını isteyen Tudor; kaptan Selçuk ve Podolski dahil yıldızlardan da bütün enerjilerini sahaya yansıtmalarını bekliyor. Sarı-kırmızılı teknik adamın, "65-70'e kadar skor avantajını sağlayın. Sonra yorulanları ben kenara alıp, gerekli taze kuvvetleri sahaya süreceğim" dediği öğrenildi. Tudor ayrıca Podolski, Josue, Selçuk ve Tolga gibi isimlere kaleyi gördükleri yerden 'şut çekin' emri verdi.

    KULÜBEYE DÖNÜYOR
    Antalyaspor maçında aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Gençlerbirliği mücadelesini locadan izleyen Tudor, bu akşam yeniden kulübeye dönecek.

    TRABZON'DA ÜZÜLMÜYOR
    Aslan, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez kaybetti. Dört mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, 1 kez ise beraberlikle döndü. Cimbom, bordo-mavili rakibi ile Trabzon'da oynadığı son 21 lig maçında da galibiyet sayısında 11-4 önde bulunuyor.


    Savaş ÇORLU
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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