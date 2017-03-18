 Eren, Chedjou ve Balta yok – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Eren, Chedjou ve Balta yok

    Eren, Chedjou ve Balta yok
    Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları süren Aurelien Chedjou, Hakan Balta ve Eren Derdiyok, Trabzon'a götürülmedi. Eren ve Balta'nın oynaması beklenmiyordu. Chedjou'nun da topuğundaki ağrıların artması nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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