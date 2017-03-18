Eren, Chedjou ve Balta yok

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları süren Aurelien Chedjou, Hakan Balta ve Eren Derdiyok, Trabzon'a götürülmedi. Eren ve Balta'nın oynaması beklenmiyordu. Chedjou'nun da topuğundaki ağrıların artması nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.