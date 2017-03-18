Eren, Chedjou ve Balta yok
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları süren Aurelien Chedjou, Hakan Balta ve Eren Derdiyok, Trabzon'a götürülmedi. Eren ve Balta'nın oynaması beklenmiyordu. Chedjou'nun da topuğundaki ağrıların artması nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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