 Deplasman avcısı! – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Deplasman avcısı!

    Deplasman avcısı!

    Cezası biten , Trabzon’da sahada. Portekizli yıldız deplasmanda 6 gol, 3 asistle ligin en çok katkı yapan ismi.

    Antalya'da kırmızı kartla oyun dışı kalan , geçen hafta G.Birliği karşısında cezasını tamamladı. Trabzon deplasmanında 11'de olması beklenen Portekizli yıldız, G.Saray'ın en önemli kozlarından biri olacak. Bunun en önemli nedeni de 22 yaşındaki forvetin deplasman istatistikleri. Deplasmanda 6 gol, 3 asistle, 9 gol katkısı yapan Bruma, Kayseri'den Deniz Türüç'le bu kategoride zirvede yer alıyor.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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