Deplasman avcısı!
Cezası biten Bruma, Trabzon’da sahada. Portekizli yıldız deplasmanda 6 gol, 3 asistle ligin en çok katkı yapan ismi.
Antalya'da kırmızı kartla oyun dışı kalan Bruma, geçen hafta G.Birliği karşısında cezasını tamamladı. Trabzon deplasmanında 11'de olması beklenen Portekizli yıldız, G.Saray'ın en önemli kozlarından biri olacak. Bunun en önemli nedeni de 22 yaşındaki forvetin deplasman istatistikleri. Deplasmanda 6 gol, 3 asistle, 9 gol katkısı yapan Bruma, Kayseri'den Deniz Türüç'le bu kategoride zirvede yer alıyor.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
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taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
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dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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