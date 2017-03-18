De Jong da 18’e dahil edildi
18 kişilik Trabzonspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: Muslera, Ahmet Çalık, Yasin , Selçuk, Sneijder, Podolski, Martin Linnes, Rodrigues, Sinan, Cenk Gönen, Bruma, Carole, Semih, Tolga Ciğerci, Josue, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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