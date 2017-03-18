 De Jong da 18’e dahil edildi – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    da 18’e dahil edildi

    De Jong da 18’e dahil edildi
    18 kişilik Trabzonspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: Muslera, Ahmet Çalık, Yasin , Selçuk, Sneijder, Podolski, Martin Linnes, Rodrigues, Sinan, Cenk Gönen, Bruma, Carole, Semih, Tolga Ciğerci, Josue, Nigel , Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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