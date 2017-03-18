 Aslan pençesi! – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Aslan pençesi!

    Aslan pençesi!

    G.Saray Odeabank, İstanbul’da devirdiği Yunan rakibini kendi seyircisi önünde de devirdi. Micov 18 sayıyla katkı yaptı.

    Bu sonuçla , organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen ise sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

    Maça Olympiakos etkili başladı. Yunan ekibi, 8-0'lık seri yakalayarak 4. dakikayı 10-4 önde geçti. Galatasaray'ın top kayıplarını iyi değerlendirerek sayı farkını açan ev sahibi takım, ilk periyodu 27-14 üstün tamamladı.

    İkinci çeyreğe de iyi başlayan Olympiakos, hücum ribaundu almakta zorlanan Galatasaray Odeabank karşısında boyalı alandan bulduğu sayılarla 15. dakikada 40-24'lük skorla üstünlüğünü sürdürdü. Periyodun kalan bölümünde farkı eritmeye çalışan sarı-kırmızılılar, hücumda rakibine göre daha etkili olmasına rağmen soyunma odasına 48-35 geride gitti.

    Üçüncü çeyreğe hücumda daha istekli başlayan Galatasaray Odeabank, 7-0'lık seri yakalayarak 27. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 54-46. Savunma sertliğini arttıran sarı-kırmızılılar, Daye'ın 29. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle skoru 57-57'ye getirdi. Ev sahibi takım, final periyoduna 59-57 önde girdi.

    Galatasaray Odeabank, Tyus'ın 31. dakikada attığı sayılarla 61-59 önde geçti. Olympiakos, Green'in dış atıştan kaydettiği basketle 37. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 69-68. Kritik anlarda sorumluluk alan Micov'un üst üste kaydettiği basketlerle rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılı ekip, 39. dakikada farkı 7 sayıya çıkarırken (76-69) karşılaşmadan da 80-71 galip ayrıldı.

    Karşılaşmanın en skorer ismi, 13'ü son çeyrekte olmak üzere 18 sayı kaydeden sarı-kırmızılıların Sırp oyuncusu Vladimir Micov oldu. Olympiakos'ta ise Georgios Printezis ile Erick Green, 14'er sayı attı.

    Salon: Barış ve Dostluk

    Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Benjamin Jimenez (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

    Olympiakos: Mantzaris, Spanoulis 7, Papanikoloau 7, Printezis 14, Birch 7, Milutinov 6, Green 14, Papapetrou, Waters 4, Agravanis 5, Lojeski 5, Young 2

    Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 6, Sinan Güler 8, Micov 18, Daye 8, Pleiss 6, Tyus 14, Can Korkmaz 3, Ege Arar 4, Orhan Hacıyeva, Diebler, Göksenin Köksal 13

    1. Periyot: 27-14

    Devre: 48-35

    3. Periyot: 59-57

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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