Ahmet için kapı açık!
G.Birliği Başkanı Murat Cavcav, G.Saray'ın sağ beke düşündüğü Ahmet Oğuz için, "Kulağıma bir şey gelmedi. Şu anda veririz veya vermeyiz diye bir şey diyemem" dedi. Mehmet Özbek, Oğuz'un menajeri Ahmet Bulut ile görüşmüştü.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
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taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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