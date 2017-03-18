 Ahmet için kapı açık! – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Ahmet için kapı açık!

    Ahmet için kapı açık!
    G.Birliği Başkanı Murat Cavcav, G.Saray'ın sağ beke düşündüğü Ahmet Oğuz için, "Kulağıma bir şey gelmedi. Şu anda veririz veya vermeyiz diye bir şey diyemem" dedi. Mehmet Özbek, Oğuz'un menajeri Ahmet Bulut ile görüşmüştü.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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