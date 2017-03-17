 Yolculuk bugün – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Yolculuk bugün

    Yolculuk bugün
    , Trabzon maçının hazırlıklarını bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15.30'da özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek karşılaşma için bu kentte kampa girecek. İki takım Medical Park Arena'da yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ayrıca 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da maçı Trabzon'da izleyecek.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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