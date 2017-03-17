 Yasin zirvesi – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Yasin zirvesi

    Yasin zirvesi
    Başkan Dursun Özbek'in otelinde gerçekleşen Mehmet Özbek-Ahmet Bulut görüşmesinde Yasin Öztekin'in sözleşmesi de gündeme geldi. Bulut, 1.1 milyon euro ile Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından birisi olan Yasin'in ücretine zam yapılmasını beklediklerini iletti. Ayrıca ücrette anlaşmaları halinde oyuncusunun sözleşmesini uzatmaya hazır olduklarını da bildirdi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:25
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