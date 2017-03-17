Yasin zirvesi

Başkan Dursun Özbek'in otelinde gerçekleşen Mehmet Özbek-Ahmet Bulut görüşmesinde Yasin Öztekin'in sözleşmesi de gündeme geldi. Bulut, 1.1 milyon euro ile Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından birisi olan Yasin'in ücretine zam yapılmasını beklediklerini iletti. Ayrıca ücrette anlaşmaları halinde oyuncusunun sözleşmesini uzatmaya hazır olduklarını da bildirdi.