 Sneijder yedek! – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    yedek!

    Sneijder yedek!
    Gençlerbirliği maçının son 19 dakikasında görev yapan Sneijder, Trabzon karşısında da kulübede yer alacak. Teknik direktör İgor Tudor'un henüz istenilen seviyede olmayan Hollandalı yıldızı, son bölümde itici güç olarak kullanmak istediği belirtiliyor. Trabzon'da forvet arkasında Josue görev yapacak.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:57
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