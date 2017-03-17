 Savunma toparlandı – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Savunma toparlandı

    Savunma toparlandı

    Trabzonspor maçı öncesi sakatlardan güzel haber. ve Semih iyileşti; Chedjou ve Hakan da koşulara başladı.

    , cumartesi akşamı deplasmanda oynayacağı Trabzon maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 8'e 3 pas ve top kapma, ardından topa sahip olma çalışması ile başlayan idmanın ana bölümde taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Sahada duran oyuncu istemeyen İgor Tudor, takımı sık sık "Koş koş koş" diye uyardı. Dün sakat oyunculardan da güzel haber geldi. Ahmet Çalık ve antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Eren, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta, tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamladı. Tedavisi tamamlanan Nigel de Jong ise kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:26
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