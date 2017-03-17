Sağ bek Gençlerbirliği'nden!
Linnes, Cavanda ve Sabri üçlüsünü yetersiz bulan Hırvat hoca, 24 yaşındaki oyuncunun ismini verdi. Bunun üzerine Mehmet Özbek, menajer Bulut ile bir araya geldi.
Galatasaray'da sağ bek defteri yeniden açıldı. Sabri'nin sözleşmesinin uzatılmasını istemeyen İgor Tudor, Martin Linnes ve Cavanda ile gelecek sezon yola devam edemeyeceğini anlattı. Bir süredir Süper Lig'de takip ettiği Ahmet Oğuz'un Gençlerbirliği formasıyla kendilerine karşı çok iyi oynadığını yöneticilerle paylaştı. Bunun üzerine Başkan Dursun Özbek'in kardeşi ve danışmanı Mehmet Özbek de 24 yaşındaki sağ bekin menajeri Ahmet Bulut'la abisinin otelinde bir araya geldi.
ÇALIK GİBİ OLMASIN!
2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun durumu hakkında bilgi alan Özbek, Ahmet Oğuz'u istediklerini ama Ahmet Çalık'taki gibi zorlu bir transfer süreci yaşamak istemediklerini Bulut'la paylaştı. Ünlü menajerin, bu talebin ardından Gençlerbirliği yönetimiyle bir araya gelerek şartlarını soracağı öğrenildi. Öte yandan aynı görüşmede Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ın da gündeme geldiği ve Özbek'in bu oyuncuyla ilgili de Bulut ile görüştüğü ileri sürülmüştü. Son dönemde sağ bekte Yasin'i kullanan Tudor'un da görüşmeleri yakından takip ettiği ve Ahmet Oğuz'u takımında görmek istediği kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ
Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı alan Galatasaray şimdi de Ahmet Oğuz'a talip olurken Başkent ekibinin teknik direktörü Ümit Özat, başarılı oyuncu için, "Ahmet, Süper Lig'in en iyi sağ beklerinden birisi... Kendisine mutlaka teklifler gelecektir. Değerini bulduğunda gönderilir" ifadesini kullanmıştı.
AHMET OĞUZ KİMDİR?
16 Ocak 1993 Yozgat doğumlu olan Ahmet Oğuz, önce Şekerspor'un altyapısında futbola başladı ve 2002 yılında Gençlerbirliği altyapısına geçti. Ahmet, Hacettepe formasıyla 2011-2014 yılları arasında 3 sezon boyunca 3. Lig'de top koşturdu ve 61 maçta 1 gol attı. 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosunda şans bulmaya başladı.
ÇALIK GİBİ OLMASIN!
2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun durumu hakkında bilgi alan Özbek, Ahmet Oğuz'u istediklerini ama Ahmet Çalık'taki gibi zorlu bir transfer süreci yaşamak istemediklerini Bulut'la paylaştı. Ünlü menajerin, bu talebin ardından Gençlerbirliği yönetimiyle bir araya gelerek şartlarını soracağı öğrenildi. Öte yandan aynı görüşmede Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ın da gündeme geldiği ve Özbek'in bu oyuncuyla ilgili de Bulut ile görüştüğü ileri sürülmüştü. Son dönemde sağ bekte Yasin'i kullanan Tudor'un da görüşmeleri yakından takip ettiği ve Ahmet Oğuz'u takımında görmek istediği kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ
Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı alan Galatasaray şimdi de Ahmet Oğuz'a talip olurken Başkent ekibinin teknik direktörü Ümit Özat, başarılı oyuncu için, "Ahmet, Süper Lig'in en iyi sağ beklerinden birisi... Kendisine mutlaka teklifler gelecektir. Değerini bulduğunda gönderilir" ifadesini kullanmıştı.
AHMET OĞUZ KİMDİR?
16 Ocak 1993 Yozgat doğumlu olan Ahmet Oğuz, önce Şekerspor'un altyapısında futbola başladı ve 2002 yılında Gençlerbirliği altyapısına geçti. Ahmet, Hacettepe formasıyla 2011-2014 yılları arasında 3 sezon boyunca 3. Lig'de top koşturdu ve 61 maçta 1 gol attı. 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosunda şans bulmaya başladı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
Sağ bek Gençlerbirliği'nden! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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