 Özkahya ile 34. maç – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Özkahya ile 34. maç

    Özkahya ile 34. maç
    34. kez bir Galatasaray maçında düdük çalacak. Cimbom bu maçlarda 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken 75 sarı, 3 kırmızı; rakip takımlar ise 84 sarı 8 kırmızı kart gördü. Özkahya'nın yönettiği iki takım arasındaki tek maçı ise Trabzonspor kazandı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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