Levent Nazifoğlu kızakta!

Futboldan sorumlu birinci yönetici olarak tanımlanan Levent Nazifoğlu'nun Trabzon deplasmanı kafilesinde yer almaması kafalarda soru işareti doğurdu. Geçtiğimiz haftalarda bir spor programında her hafta canlı yayına bağlanarak, Galatasaray geleneklerini alt üst eden Nazifoğlu'na bütün yönetim kurulunun tepkili olduğu öğrenildi. Levent Nazifoğlu'nun uyarılmasına karşın üst üste yayına bağlanarak Galatasaray'la ilgili birçok kişi ile polemiğe girmesi sonucunda, yönetici arkadaşlarından gelen tepkiler üzerine başkan Dursun Özbek, Nazifoğlu'na konuşma yasağı koymuştu. Nazifoğlu bu durumu ise Gençlerbirliği maçı sonrasında basın mensuplarına laf atarak, "Sözlerimi çarpıttınız bu yüzden konuşmayacağım" diye geçiştirmişti.



Nazifoğlu'na önce konuşma yasağı koyan başkan Dursun Özbek, camiadan gelen tepkiler üzerine Levent Nazifoğlu'nun takımla Trabzon deplasmanına gitmemesine karar verdi. Önümüzdeki günlerde Nazifoğlu'nun ya görevden alınması ya da istifa etmesi bekleniyor.