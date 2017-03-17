Levent Nazifoğlu kızakta!
Galatasaray'da futbolun bağlı olduğu Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, takımla birlikte Trabzon deplasmanına gitmedi.
Futboldan sorumlu birinci yönetici olarak tanımlanan Levent Nazifoğlu'nun Trabzon deplasmanı kafilesinde yer almaması kafalarda soru işareti doğurdu. Geçtiğimiz haftalarda bir spor programında her hafta canlı yayına bağlanarak, Galatasaray geleneklerini alt üst eden Nazifoğlu'na bütün yönetim kurulunun tepkili olduğu öğrenildi. Levent Nazifoğlu'nun uyarılmasına karşın üst üste yayına bağlanarak Galatasaray'la ilgili birçok kişi ile polemiğe girmesi sonucunda, yönetici arkadaşlarından gelen tepkiler üzerine başkan Dursun Özbek, Nazifoğlu'na konuşma yasağı koymuştu. Nazifoğlu bu durumu ise Gençlerbirliği maçı sonrasında basın mensuplarına laf atarak, "Sözlerimi çarpıttınız bu yüzden konuşmayacağım" diye geçiştirmişti.
Nazifoğlu'na önce konuşma yasağı koyan başkan Dursun Özbek, camiadan gelen tepkiler üzerine Levent Nazifoğlu'nun takımla Trabzon deplasmanına gitmemesine karar verdi. Önümüzdeki günlerde Nazifoğlu'nun ya görevden alınması ya da istifa etmesi bekleniyor.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:38
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
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