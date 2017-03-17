 Kahramanlara özel – Fotomaç – 17 Mart 2017
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HEPSİ
    17 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kahramanlara özel

    Kahramanlara özel
    -Efsane Aslanlar belgeselinin 4. Bölümü Çanakkale'nin Galatasaraylı kahramanları ve şehitleri olacak. Vestel'in sponsorluğunda Nebil Özgentürk'ün hazırladığı ve Çanakkale'de çarpışan Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunlarını içeren belgesel 19 Mart Pazar akşamı Galatasaray Televizyonu'nda yayınlanacak.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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