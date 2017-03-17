G.Saray'da 3 oyuncu Trabzon kadrosuna alınmadı

Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın kadrosunda Eren, Chedjou ve Hakan yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek Galatasaray'da kadrodaki isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.