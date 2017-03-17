G.Saray'da 3 oyuncu Trabzon kadrosuna alınmadı
Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın kadrosunda Eren, Chedjou ve Hakan yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek Galatasaray'da kadrodaki isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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