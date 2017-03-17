 G.Saray yarı finalde: 3-0 – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    G.Saray yarı finalde: 3-0

    G.Saray yarı finalde: 3-0
    G.Saray Kadın Voleybol Takımı, 3-1 kazandığı çeyrek final maçının Polonya'daki rövanşında, Budowlani'yi 3-0 yenerek yarı finale çıktı. 80 dakika süren maçın setleri; 23-25, 18-25, 17-25 bitti. Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Dinamo Kazan'la karşılaşacak.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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