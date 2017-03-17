Genç Aslan Yusuf

İgor Tudor göreve geldiğinden bu yana yakından takip ettiği U21 takımı oyuncularından stoper Yusuf Tantan'ı milli arada takıma dahil edecek. 19 yaşındaki oyuncu için özel çalışma programı hazırlatan Hırvat hocanın, Yusuf'u ara boyunca A Takım'da denemek istediği ve hazırlık maçlarında oynatmayı planladığı ifade edildi.