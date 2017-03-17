 Genç Aslan Yusuf – Fotomaç – 17 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Genç Aslan Yusuf

    Genç Aslan Yusuf
    İgor Tudor göreve geldiğinden bu yana yakından takip ettiği U21 takımı oyuncularından stoper Yusuf Tantan'ı milli arada takıma dahil edecek. 19 yaşındaki oyuncu için özel çalışma programı hazırlatan Hırvat hocanın, Yusuf'u ara boyunca A Takım'da denemek istediği ve hazırlık maçlarında oynatmayı planladığı ifade edildi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Genç Aslan Yusuf haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.