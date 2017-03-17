Galatasaray Trabzon'a geldi

Trabzon Havalimanı'na 17.10 sıralarında gelen Galatasaray'a bir grup Trabzonspor taraftarı takım aleyhine tezahüratlarda bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Galatasaray kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen kulübe ait otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele geçti. Otelin önünde kafileyi sarı kırmızılı bir grup taraftar karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi.



Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kafilesinde sakatlıkları devam eden Chedjou, Eren Derdiyok ve Hakan Balta yer almadı.