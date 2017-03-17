Galatasaray Trabzon'a geldi
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı'na 17.10 sıralarında gelen Galatasaray'a bir grup Trabzonspor taraftarı takım aleyhine tezahüratlarda bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Galatasaray kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen kulübe ait otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele geçti. Otelin önünde kafileyi sarı kırmızılı bir grup taraftar karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kafilesinde sakatlıkları devam eden Chedjou, Eren Derdiyok ve Hakan Balta yer almadı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:43
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
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