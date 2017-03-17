Bruma’ya milli darbe
Başarılı bir sezon geçiren genç yıldız, Portekiz milli takımına çağrılmayınca büyük hayal kırıklığı yaşadı.
BALDE ACI KONUŞTU
Bruma, Premier Lig'e gitmek istiyor... Galatasaray da satmaya razı... 13 milyon euro'ya mal edilen Portekizli yıldızı, 15 milyon euro'nun altına satma niyetinde olmayan sarı-kırmızılı yönetim, menajeri Catio Balde'ye bu bilgiyi gönderdi. Ancak Balde, "Bu rakamlar şu an mümkün değil" dedi.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:32
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Bruma’ya milli darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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