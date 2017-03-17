 Bruma’ya milli darbe – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    ’ya milli darbe

    Bruma’ya milli darbe

    Başarılı bir sezon geçiren genç yıldız, Portekiz milli takımına çağrılmayınca büyük hayal kırıklığı yaşadı.

    'ın bu sezonki en başarılı isimlerinden birisi olan Bruma'ya milli şok. Portekiz Milli Takımı'nın Macaristan ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Galatasaray'ın genç yıldızı çağrılmazken, Beşiktaş'ın etkili ismi Quaresma, teknik direktör Fernando Santos'un kadrosunda kendisine yer buldu. Milli takıma çağrılmayı dört gözle bekleyen Bruma'nın büyük bir üzüntü yaşadığı ifade edildi.

    BALDE ACI KONUŞTU
    , Premier Lig'e gitmek istiyor... Galatasaray da satmaya razı... 13 milyon euro'ya mal edilen Portekizli yıldızı, 15 milyon euro'nun altına satma niyetinde olmayan sarı-kırmızılı yönetim, menajeri Catio Balde'ye bu bilgiyi gönderdi. Ancak Balde, "Bu rakamlar şu an mümkün değil" dedi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:32
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