Bize yakışmaz!

Galatasaray'da seçime bir yıl kala kulisler hareketlenirken Cemal Özgörkey, mevcut yönetim varken adaylık açıklamasının söz konusu olmadığını söyledi.

Özgörkey, "Mevcut yönetim varken, benim başkan adaylığı açıklaması yapmam Galatasaraylılığıma yakışmaz" dedi.



İBRA TEHLİKESİ YOK

Ay sonunda yapılacak mali genel kurulla ilgili düşüncesini de aktaran Özgörkey, "Yönetimin ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşı olduğunu düşünmüyorum. Önemli bir mali genel kurul; ben de orada olacağım. İbra konusunda sorun yaşanacağını düşünmüyorum" diye konuştu.