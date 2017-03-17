Bize yakışmaz!
Galatasaray'da seçime bir yıl kala kulisler hareketlenirken Cemal Özgörkey, mevcut yönetim varken adaylık açıklamasının söz konusu olmadığını söyledi.
İBRA TEHLİKESİ YOK
Ay sonunda yapılacak mali genel kurulla ilgili düşüncesini de aktaran Özgörkey, "Yönetimin ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşı olduğunu düşünmüyorum. Önemli bir mali genel kurul; ben de orada olacağım. İbra konusunda sorun yaşanacağını düşünmüyorum" diye konuştu.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
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