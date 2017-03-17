 Abraham Cimbom'a! – Fotomaç – 17 Mart 2017
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HEPSİ
    17 Mart 2017, Cuma
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    Abraham Cimbom'a!

    Abraham Cimbom'a!
    İngiliz gazetesi, 'den Tammy Abraham'ı kiralamak istemesini manşetine taşıdı. Avrupa'nın en çok satan günlük gazetesi, Conte'nin 19 yaşındaki golcü için Tudor'a olumlu cevap verdiğini Abraham'ın da Türkiye Ligi'nde bir sezon geçirmeye sıcak baktığı yazıldı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:31
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