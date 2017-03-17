3 oyuncu kadroya alınmadı
Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın kadrosunda Eren, Chedjou ve Hakan yer almadı.
Galatasaray'ın 18 kişilik Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli olurken, sakatlıkları devam eden Aurelien Chedjou, Hakan Balta ile Eren Derdiyok yer almadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 15.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek bu kentte kampa girecek.
Teknik Direktör Igor Tudor tarafından belirlenen 18 kişilik kadroda sakatlıkları süren Chedjou, Hakan Balta ile Eren Derdiyok yer almadı. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 15.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek bu kentte kampa girecek.
Teknik Direktör Igor Tudor tarafından belirlenen 18 kişilik kadroda sakatlıkları süren Chedjou, Hakan Balta ile Eren Derdiyok yer almadı. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
3 oyuncu kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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