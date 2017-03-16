 Trabzon korkuttu – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Trabzon korkuttu

    Trabzon korkuttu
    Trabzonspor 'un Akhisar karşısında 1-0'dan gelip 3 puanı 3 golle alması teknik direktör İgor Tudor'un gözünü korkuttu. Oyuncularla aldığı notları paylaşan Tudor, bordo-mavili ekibin özellikle Rodallega ve N'Doye ile 4-4-2'ye döndüğü anlarda oynadıkları futbola dikkat çekti.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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