Trabzon korkuttu
Trabzonspor 'un Akhisar karşısında 1-0'dan gelip 3 puanı 3 golle alması teknik direktör İgor Tudor'un gözünü korkuttu. Oyuncularla aldığı notları paylaşan Tudor, bordo-mavili ekibin özellikle Rodallega ve N'Doye ile 4-4-2'ye döndüğü anlarda oynadıkları futbola dikkat çekti.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Trabzon korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.