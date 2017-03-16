Sportif Direktör Ergün olacak

Kulüpte birçok farklı görevde yer alan profesyonellerden Cenk Ergün önümüzdeki sezondan itibaren Sportif Direktör unvanıyla çalışacağını söyledi. Cenk Ergün, Trabzonspor'un 2017 yılındaki yenilmezliğine son vereceklerini kaydederken gelecek yıl için "Her Galatasaraylının gurur duyacağı bir kadro oluşturacağız. Gelecek yıllara damga vurmak istiyoruz" diye konuştu.