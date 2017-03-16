 Monaco unutulmadı – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Monaco unutulmadı

    Monaco unutulmadı

    Sarı-kırmızılı kulübün tarihinde önemli yeri olan Monaco maçının üzerinden tam 28 yıl geçti.

    Prekazi'nin golü ile Fransız devini eleyen Cimbom tarihinin en büyük zaferlerinden birini kazanmıştı. Dün resmi hesaplardan bu büyük maçla ilgili görüntüler paylaşıldı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
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