Monaco unutulmadı
Sarı-kırmızılı kulübün tarihinde önemli yeri olan Monaco maçının üzerinden tam 28 yıl geçti.
Prekazi'nin golü ile Fransız devini eleyen Cimbom tarihinin en büyük zaferlerinden birini kazanmıştı. Dün resmi hesaplardan bu büyük maçla ilgili görüntüler paylaşıldı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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