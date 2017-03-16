Milli maç arası 3 gün izin
Göreve başlarken oyuncuların idman tempolarımdan memnun olmadığını belirterek "Bundan böyle uzun izinler olmayacak" diyen Tudor karar değiştirdi. Oyuncuların iyice dinlenmelerini isteyen genç hoca, izinleri 3'e çıkardı. Ancak oyuncuları dönüşte çift idman bekliyor.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:00
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