 Milli maç arası 3 gün izin – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Milli maç arası 3 gün izin

    Milli maç arası 3 gün izin
    Göreve başlarken oyuncuların idman tempolarımdan memnun olmadığını belirterek "Bundan böyle uzun izinler olmayacak" diyen karar değiştirdi. Oyuncuların iyice dinlenmelerini isteyen genç hoca, izinleri 3'e çıkardı. Ancak oyuncuları dönüşte çift idman bekliyor.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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