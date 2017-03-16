 Marsel’in hedefi ilk 50 – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Marsel’in hedefi ilk 50

    Marsel’in hedefi ilk 50

    Dünya sıralamasında ilk 100'e giren (77.) ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçen Marsel İlhan, gelecek için iddiasını sürdüyor.

    Türkiye'ye geldikten sonra kendisi için çok şeyin değiştiğini vurgulayan Marsel, "Belirli bir noktaya ulaştıktan sonra, her şey kolaylaşmaya başladı. Galatasaray-Taç Spor işbirliği ile imkanlar, turnuvalar ve ilgi arttı. Tenis marka haline geldi. Gelecekte ATP'de ilk 50'ye gireceğime inanıyorum. İnanmasam tenisi bırakırdım. En olgun çağımdayım. Türkiye'ye güzel şeyler yaşatacağım" açıklamasını yaptı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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