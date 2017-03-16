Hırvat kapışması

Tudor'un listesinde olduğu belirtilen Juventus'tan Mario Mandzukic'e West Ham United da talip oldu.

İngilizlerin, 30 yaşındaki Hırvat golcü için Juventus'a teklifte bulunacağı belirtildi. Bilic, Carroll'ın sık sakatlanmasından dolayı, vatandaşı için bizzat devreye gireceği belirtildi.



OĞLUNU ÖNERDİ

Gelecek sezon için kolları sıvayan Tudor'u baba tarafından akrabası olan bir kişinin de aradığı ifade edildi. Bu kişinin, Hajduk Split'le oynayan oğlu Fran Tudor'u tavsiye ettiği belirtildi.