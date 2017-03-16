Hırvat kapışması
Tudor'un listesinde olduğu belirtilen Juventus'tan Mario Mandzukic'e West Ham United da talip oldu.
İngilizlerin, 30 yaşındaki Hırvat golcü için Juventus'a teklifte bulunacağı belirtildi. Bilic, Carroll'ın sık sakatlanmasından dolayı, vatandaşı için bizzat devreye gireceği belirtildi.
OĞLUNU ÖNERDİ
Gelecek sezon için kolları sıvayan Tudor'u baba tarafından akrabası olan bir kişinin de aradığı ifade edildi. Bu kişinin, Hajduk Split'le oynayan oğlu Fran Tudor'u tavsiye ettiği belirtildi.
OĞLUNU ÖNERDİ
Gelecek sezon için kolları sıvayan Tudor'u baba tarafından akrabası olan bir kişinin de aradığı ifade edildi. Bu kişinin, Hajduk Split'le oynayan oğlu Fran Tudor'u tavsiye ettiği belirtildi.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Hırvat kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.