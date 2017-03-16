 Hırvat kapışması – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Hırvat kapışması

    Hırvat kapışması

    Tudor'un listesinde olduğu belirtilen Juventus'tan Mario 'e West Ham United da talip oldu.

    İngilizlerin, 30 yaşındaki Hırvat golcü için Juventus'a teklifte bulunacağı belirtildi. Bilic, Carroll'ın sık sakatlanmasından dolayı, vatandaşı için bizzat devreye gireceği belirtildi.

    OĞLUNU ÖNERDİ
    Gelecek sezon için kolları sıvayan Tudor'u baba tarafından akrabası olan bir kişinin de aradığı ifade edildi. Bu kişinin, Hajduk Split'le oynayan oğlu Fran Tudor'u tavsiye ettiği belirtildi.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:58
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