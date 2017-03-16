 Halka açılmak şart – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Halka açılmak şart

    Halka açılmak şart

    Geleceğin ’ı için yol haritası hazırladılar

    üyeleri Avukat Ali Güvenç Kiraz, Yasin Çakmak ve Naci Cansun sarı-kırmızılı kulüp için kurtuluş reçetesini hazırladı.
    Geleceğin Galatasaray'ı adı verilen projenin sunumu yapılırken devrim niteliğindeki adımlar sıralandı:

    * Tüzük'te revizyon yapılacak.
    * Üyelik sistemi halka açılacak.
    * Liseden mezun olan herkes kulübe üye olabilecek.
    * Denetim Kurulu bağımsız çalışacak.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:01
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