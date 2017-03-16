Halka açılmak şart
Geleceğin Galatasaray’ı için yol haritası hazırladılar
Galatasaray üyeleri Avukat Ali Güvenç Kiraz, Yasin Çakmak ve Naci Cansun sarı-kırmızılı kulüp için kurtuluş reçetesini hazırladı.
Geleceğin Galatasaray'ı adı verilen projenin sunumu yapılırken devrim niteliğindeki adımlar sıralandı:
* Tüzük'te revizyon yapılacak.
* Üyelik sistemi halka açılacak.
* Liseden mezun olan herkes kulübe üye olabilecek.
* Denetim Kurulu bağımsız çalışacak.
Geleceğin Galatasaray'ı adı verilen projenin sunumu yapılırken devrim niteliğindeki adımlar sıralandı:
* Tüzük'te revizyon yapılacak.
* Üyelik sistemi halka açılacak.
* Liseden mezun olan herkes kulübe üye olabilecek.
* Denetim Kurulu bağımsız çalışacak.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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