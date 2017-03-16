Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sakat futbolculardan Nigel de Jong'un kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı, Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'nın, tedavilerinin ardından antrenmanı koşuyla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacakları antrenmanın ardından özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek, bu kentte kampa girecek.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:30
- Çeyrek finale uçuyoruz!
Toplam 18
Yorum
hakan TS taraftarından birinin avrupa maçlarında rakibi desteklediğini görmedim o yüzden şampiyon olamazsak TS olsun dedik hep HELAL OLSUN
- Çeyrek finale uçuyoruz!
Toplam 18
Yorum
dnz kupa aşkına Beşiktaşkına
- CEV’de rövanş
Toplam 1
Yorum
ADANALI MURAT CİMBOM DAN KUPA BEKLİYORUZ
Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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