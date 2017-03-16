Galatasaray, Yunanistan deplasmanında
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
THY Avrupa Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 85-69 yenilen Galatasaray Odeabank, 8 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor.
Avrupa Ligi'nde son 6 maçının 5'ini kazanan ve geçen hafta play-off turuna kalmayı garantileyen Olympiakos ise 18 galibiyet, 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray Odeabank, 89-87'lik skorla kazanmıştı.
- Deplasmanda tek galibiyeti var
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 25 haftada deplasmanda tek galibiyet alabildi.
Dış sahada yaptığı 12 karşılaşmanın 11'ini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, tek galibiyetini İspanya'da Barcelona Lassa karşısında 69-62'lik skorla elde etti.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:04
- Conte'den Abraham'a izin
Toplam 5
Yorum
....... SANA GÜVEN SONSUZ TUDOR HOCA. TEK İSTEK, DÜNYA TAKIMI GS YI GERİ GETİR. TAKIR TAKIR FUTBOL OYNASIN, HAKEMLERİ DE YENSİN.
- Fener'in ilacı Aykut hoca
Toplam 13
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Hakan Rıdvan Dilmen iyice yaşlandı herhalde gözleri görmüyor bütün anketler de p-80 gelmesin deniyor kalan 'de zaten GS'li BJK'li
- PSG’nin şikayeti var!
Toplam 1
Yorum
TOTTI hakem barcelonalı resmen
Galatasaray, Yunanistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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