Fona satılamaz
Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ali Fatinoğlu, son yıllarda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle kulüp hisselerinin yabancı fonlara satılmasına kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Fatinoğlu, "Bizim aklımızdan dahi geçirmek istemediğimiz olasılıklar dillendirilmeye çalışılıyor. Galatasaray yabancı fonlara satılamaz" ifadesini kullandı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:52
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