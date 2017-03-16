 Fona satılamaz – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Fona satılamaz

    Fona satılamaz
    Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ali Fatinoğlu, son yıllarda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle kulüp hisselerinin yabancı fonlara satılmasına kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Fatinoğlu, "Bizim aklımızdan dahi geçirmek istemediğimiz olasılıklar dillendirilmeye çalışılıyor. Galatasaray yabancı fonlara satılamaz" ifadesini kullandı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:52
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