Eyy Galatasaray!..
Sözünü esirgememesiyle tanınan Yılmaz Vural, Tudor'un gelişiyle takımın daha fazla koşmasının övülmesiyle ilgili, "Türkiye'de her takım koşuyor. Şimdi fark bu mu diye?" konuştu. Ülke futbolunda sistemin bozuk olduğunu söyleyen Vural, "Ülke futbolunda sistem bozuk. Eyy Galatasaray! Tüm arsalarınızı sattınız hâlâ bitmiyor borçlarınız. Bu nasıl iştir ben anlamadım" diye konuştu.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:52
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