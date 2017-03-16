 Eyy Galatasaray!.. – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Eyy Galatasaray!..

    Eyy Galatasaray!..
    Sözünü esirgememesiyle tanınan Yılmaz Vural, Tudor'un gelişiyle takımın daha fazla koşmasının övülmesiyle ilgili, "Türkiye'de her takım koşuyor. Şimdi fark bu mu diye?" konuştu. Ülke futbolunda sistemin bozuk olduğunu söyleyen Vural, "Ülke futbolunda sistem bozuk. Eyy Galatasaray! Tüm arsalarınızı sattınız hâlâ bitmiyor borçlarınız. Bu nasıl iştir ben anlamadım" diye konuştu.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eyy Galatasaray!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.