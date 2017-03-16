 Devlerle yarışıyor – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Devlerle yarışıyor

    Devlerle yarışıyor

    Frikik ustası , Prekazi ve ’ye rakip oldu

    Galatasaray'ın milli futbolcusu , Süper Lig'deki son Gençlerbirliği maçında attığı golle serbest vuruştan 12. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu, kulüp tarihinde serbest vuruştan en çok gol atan 17 gollü Cevad Prekazi ve 16 gollü Gheorghe 'ye bir adım daha yaklaşmış oldu. Selçuk, efsane futbolcularla ilgili, "Onların ismiyle birlikte anılmak bile gurur verici" şeklinde konuştu.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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