Devlerle yarışıyor
Frikik ustası Selçuk İnan, Prekazi ve Hagi’ye rakip oldu
Galatasaray'ın milli futbolcusu Selçuk İnan, Süper Lig'deki son Gençlerbirliği maçında attığı golle serbest vuruştan 12. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu, kulüp tarihinde serbest vuruştan en çok gol atan 17 gollü Cevad Prekazi ve 16 gollü Gheorghe Hagi'ye bir adım daha yaklaşmış oldu. Selçuk, efsane futbolcularla ilgili, "Onların ismiyle birlikte anılmak bile gurur verici" şeklinde konuştu.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
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