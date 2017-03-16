 Conte'den Abraham'a izin – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Conte'den Abraham'a izin

    Conte'den Abraham'a izin

    İngiliz basını, Chelsea’li ’ın sezon sonunda G.Saray’a kiralanacağını yazdı.

    Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor, Chelsea'nin genç yıldızı için Juventus'tan eski takım arkadaşı Antonio Conte ile temasa geçmişti. Chelsea'ye adeta çağ atlatan İtalyan çalıştırıcı gelecekte büyük beklentiler içerisinde olduğu 19 yaşındaki forvetin kısa sürede gelişimi Cimbom'a gitmesine izin vereceğini söyledi.

    Müthiş bir bitirici
    Dünya futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen Tammy Abraham 19 yaşında, 1.90 boyunda. Çok iyi bir bitirici olan Abraham'ın en büyük eksisi ofsayta fazla takılması. İngiliz Talk Sport Radyosu, Abraham için Galatasaray'ın kiralama teklifi yapmaya hazırlandığını duyurdu.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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