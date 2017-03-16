Conte'den Abraham'a izin
İngiliz basını, Chelsea’li Tammy Abraham’ın sezon sonunda G.Saray’a kiralanacağını yazdı.
Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor, Chelsea'nin genç yıldızı Tammy Abraham için Juventus'tan eski takım arkadaşı Antonio Conte ile temasa geçmişti. Chelsea'ye adeta çağ atlatan İtalyan çalıştırıcı gelecekte büyük beklentiler içerisinde olduğu 19 yaşındaki forvetin kısa sürede gelişimi Cimbom'a gitmesine izin vereceğini söyledi.
Müthiş bir bitirici
Dünya futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen Tammy Abraham 19 yaşında, 1.90 boyunda. Çok iyi bir bitirici olan Abraham'ın en büyük eksisi ofsayta fazla takılması. İngiliz Talk Sport Radyosu, Abraham için Galatasaray'ın kiralama teklifi yapmaya hazırlandığını duyurdu.
Müthiş bir bitirici
Dünya futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen Tammy Abraham 19 yaşında, 1.90 boyunda. Çok iyi bir bitirici olan Abraham'ın en büyük eksisi ofsayta fazla takılması. İngiliz Talk Sport Radyosu, Abraham için Galatasaray'ın kiralama teklifi yapmaya hazırlandığını duyurdu.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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