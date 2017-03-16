 Cimbom'dan flaş transfer atağı – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Cimbom'dan flaş transfer atağı

    Cimbom'dan flaş transfer atağı

    , orta sahasının yıldızını renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Başkan Dursun Özbek'in otelinde gerçekleştirilen toplantıda menajer 'a yetki verildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Bulut ile 2018'de sözleşmesi bitecek Yasin Öztekin'in durumunu da masaya yatırdı.

    Orta alana yaptığı takviyelerden yüzü gülmeyen , yeni sezon için arayışlara başladı. Sarı-kırmızılılar, gösterdiği kötü performans yüzünden Tolga Ciğerci'den umudu kesti. Yaşı ilerleyen Nigel de Jong'un ise sezon sonu biletinin kesilmesi büyük ihtimal... Aslan bu doğrultuda rotasını ligi iyi tanıyan bir isme çevirdi. Listenin ilk sırasına Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Tolgay Arslan'ı yazan Cimbom, başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak adına ilk adımı dün attı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'de önemli bir zirve gerçekleşti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ve menajer Ahmet Bulut'un yaptığı transfer görüşmesini ise SABAH görüntüledi.


    ÖZEL FOTOĞRAF: TURGUT DOĞAN

    TOLGAY ARSLAN AYRILMAK İSTİYOR
    Galatasaray, Tolgay'ın menajeri olmamasına rağmen, oyuncu ile görüşmeleri yürütmesi için Bulut'a yetki verdi. Devre arası F.Bahçe ile anılan Tolgay, Oğuzhan ile Atiba'nın arkasında beklediği için 'tan ayrılmaya sıcak bakıyor. 2018 yazına kadar sözleşmesi olan Tolgay için G.Saray'ın, 3 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtiliyor. Görüşmede bir başka gündem maddesi de Bulut'un geçen hafta haklarını aldığı Yasin Öztekin'in durumuydu. Sözleşmesi 2018'de bitecek olan Yasin ücretinde artış bekliyor.


    SABAH ÖZEL / MEHMET ÖZCAN
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:53
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