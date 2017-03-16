 CEV’de rövanş – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    CEV’de rövanş

    CEV’de rövanş
    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, erteleme maçında Polonya temsilcisi Budowlani ile karşılaşacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CEV’de rövanş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.