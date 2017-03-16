CEV’de rövanş
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, erteleme maçında Polonya temsilcisi Budowlani ile karşılaşacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
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