 Bruma’yı bırakmayacağız – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    ’yı bırakmayacağız

    Bruma’yı bırakmayacağız
    Futbol Direktörü Cenk Ergün, 'nın sözleşmesini mali kongreden sonra görüşeceklerini söyledi. Anlaşması bir yıl sonra sona erecek olan Portekizli oyuncuyu kadroda tutmak istediklerini ifade eden Ergün, "Kongreden sonra somut adımlar atacağız" dedi.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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