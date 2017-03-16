Bertone radara girdi
Cimbom önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvadı. İsviçre basınına göre sarı-kırmızılılar Young Boys'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Leanardo Bertone'yi istiyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun bonservisi 1.5 milyon euro.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:43
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