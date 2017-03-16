 Bertone radara girdi – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Bertone radara girdi

    Bertone radara girdi
    Cimbom önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvadı. İsviçre basınına göre sarı-kırmızılılar Young Boys'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yi istiyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun bonservisi 1.5 milyon euro.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:43
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