Aç adam istiyorum
Tudor, başarılı olmak için transferde savaşcı isimler arıyor.
Cimbom'u devraldığı günden beri idmanlarıyla futbolcuları adeta bayıltan teknik direktör İgor Tudor önümüzdeki sezon kadrosunu şekillendirmek için aradığı özellikleri belirledi. Hırvat çalıştırıcı takımında 'çıtkırıldım' adam görmek istemiyor. Tudor gelecek sezon hem 3-4-2-1 sistemine uyacak hem de sahada canını dişine takacak oyuncular istediğini yönetime iletirken, isim vermedi ama tarifi yaptı. İgor Tudor tam anlamıyla bir 'canavarlar ordusu' oluşturmak istiyor.
'GEÇMİŞİNE BAKMAM'
İşte Galatasaray'ın 38 yaşındaki genç hocası İgor Tudor'un aradığı futbolcu tipi: "Ben aç oyuncu istiyorum. Başardım da geldim demesin. Sen benim kim olduğumu, geçmişte hangi takımlarda oynadığımı biliyor musun demesin. Bana kariyerinde kaç kupa kazandığını anlatmasın. Galatasaray'da oynamak benim hayalim desin. Burada kazanacağım başarılarla Real Madrid'e Juventus'a transfer olacağım desin. Pazar maç oynasın. Pazartesi idman koymadığımda benden özel idman istesin"
'GEÇMİŞİNE BAKMAM'
İşte Galatasaray'ın 38 yaşındaki genç hocası İgor Tudor'un aradığı futbolcu tipi: "Ben aç oyuncu istiyorum. Başardım da geldim demesin. Sen benim kim olduğumu, geçmişte hangi takımlarda oynadığımı biliyor musun demesin. Bana kariyerinde kaç kupa kazandığını anlatmasın. Galatasaray'da oynamak benim hayalim desin. Burada kazanacağım başarılarla Real Madrid'e Juventus'a transfer olacağım desin. Pazar maç oynasın. Pazartesi idman koymadığımda benden özel idman istesin"
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:50
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