7 demir adam

Karşılarında çetin ceviz bir hoca bulan oyunculardan 11’i sıkı çalışmaya karşılık veremedi. Buna karşılık Rodrigues, Muslera, Bruma, Yasin, Sabri, Selçuk ve Tolga taş gibi çıktı

Galatasaray sadece ligde mücadele etmesine karşın son dönemde arka arkaya yaşanan sakatlıklar yüzünden kadro kurmakta zorlanıyor. Jan Olde Riekerink'in futbolcuya dayalı sisteminin sona ermesi ve yerine İgor Tudor'un gelişinin ardından bocalayan sarı-kırmızılı futbolcular, Hırvat çalıştırıcının yaptığı yüklemelerin ardından bir bir dökülmeye başladılar. 3 haftalık periyot içinde Chedjou, Semih, Hakan Balta, Cavanda, Carole, De Jong, Sneijder, Josue, Podolski, Eren ve son olarak Ahmet Çalık adale problemi yaşayan oyuncular arasına adını yazdırdı. Tudor'un idman temposu son dakikada kazanılan Antalya ve Gençlerbirliği maçlarında etkisini gösterse de sakat oyuncuların patlama yaşaması eleştirileri beraberinde getirdi.



POLDİ VE CAROLE İYİLEŞTİ

Buna karşılık Hırvat çalıştırıcı, "Daha yeni başladık" diyerek geri adım atmaya niyeti olmadığını gösterirken Rodrigues, Muslera, Bruma, Yasin, Sabri, Selçuk ve Tolga, Tudor'un sert idmanlarına karşı koyan isimler olarak dikkat çekiyor. Bu arada sağlık heyetinin Trabzon maçı öncesi yaptığı yoğun çalışmalar meyvesini verdi. Podolski ve Carole dünkü idmana çıkarken, Ahmet, Hakan, Sneijder, De Jong ve Semih'in oynayabilecek duruma geldikleri ifade edildi.



SAKATLIKLARIN 3 NEDENİ VAR

Futbol direktörü Cenk Ergün, son dönemde yaşanan sakatlıkları değerlendirdi. Ergün, Florya'nın zemini, oyuncuların fiziksel gücünün az olması ve Tudor'un yüklenmeyi sevmesinin sakatlıkları yol açtığını belirterek, "Sakatlıkların devamlı üst üste gelmesi kötü oldu ama Trabzon maçına kadar hazır olmaya çalışacağız" dedi.



KOMANDO EĞİTİMİ GELİYOR

İgor Tudor'un idmanlarına dayanan isimlerden birisi olan Garry Rodrigues, takım arkadaşlarının gözünü korkuttu. Tudor'u PAOK'tan tanıyan Hollandalı oyuncu, "Şimdi yaptığımız idmanları zorlu sanıyorsunuz. Ama daha İgor'la sezon öncesi kampına çıkmadınız. Tatil sonrasında komando eğitime hazır olun" dedi.



Savaş ÇORLU