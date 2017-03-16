2000 Aslan gidiyor
Deplasman yasağının kalkmasının ardından İstanbul ekipleri birbirlerinin statlarına gitmeye başlamıştı. Trabzonspor seyircisi de ilk yarıda Galatasaray maçı için TT Arena'ya gelmişti. Dün Cimbomluların da Trabzon'a gidebileceği kararı çıktı. 2000 sarı-kırmızılı taraftar MP Arena'daki yerini alabilecek.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:12
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