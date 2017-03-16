 2000 Aslan gidiyor – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    2000 Aslan gidiyor

    2000 Aslan gidiyor
    Deplasman yasağının kalkmasının ardından İstanbul ekipleri birbirlerinin statlarına gitmeye başlamıştı. Trabzonspor seyircisi de ilk yarıda Galatasaray maçı için TT Arena'ya gelmişti. Dün Cimbomluların da Trabzon'a gidebileceği kararı çıktı. 2000 sarı-kırmızılı taraftar MP Arena'daki yerini alabilecek.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2000 Aslan gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.