 Vali Şahin'den Dursun Özbek'e ziyaret – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Vali Şahin'den Dursun Özbek'e ziyaret

    Vali Şahin'den Dursun Özbek'e ziyaret

    İstanbul Valisi Vasip Şahin, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyarette bulundu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vali Şahin, Türk Telekom Arena'da bulunan ofisinde Özbek'i ziyaret etti.

    Vali Şahin ve Özbek'in buluşmasında, güncel konuların yanı sıra sporda barış, İstanbul'daki spor organizasyonları ve geleceğe dair planlamalar konuşuldu.

    Ziyarette, Bayburtlu olan Vali Vasip Şahin'e 69 numaralı Galatasaray forması ve kulüp tarihini anlatan bir kitap hediye edildi.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:01
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