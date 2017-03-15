Vali Şahin'den Dursun Özbek'e ziyaret

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vali Şahin, Türk Telekom Arena'da bulunan ofisinde Özbek'i ziyaret etti.

Vali Şahin ve Özbek'in buluşmasında, güncel konuların yanı sıra sporda barış, İstanbul'daki spor organizasyonları ve geleceğe dair planlamalar konuşuldu.

Ziyarette, Bayburtlu olan Vali Vasip Şahin'e 69 numaralı Galatasaray forması ve kulüp tarihini anlatan bir kitap hediye edildi.