Vali Şahin'den Dursun Özbek'e ziyaret
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyarette bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vali Şahin, Türk Telekom Arena'da bulunan ofisinde Özbek'i ziyaret etti.
Vali Şahin ve Özbek'in buluşmasında, güncel konuların yanı sıra sporda barış, İstanbul'daki spor organizasyonları ve geleceğe dair planlamalar konuşuldu.
Ziyarette, Bayburtlu olan Vali Vasip Şahin'e 69 numaralı Galatasaray forması ve kulüp tarihini anlatan bir kitap hediye edildi.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:01
- ''Hoca ayıp etti''
Toplam 17
Yorum
///////////// v.demirel h.ali ve i.koybaşı ile fenerin vedalaşması şart.
- F.Bahçe, Lens'in yokluğunda zorlanıyor
Toplam 3
Yorum
veysel efendi bedavadan gol yiyen v.demirel yoksa..fener yener.
- ''Trabzon kazanır''
Toplam 33
Yorum
MERT GS de defansta adam kalmadı, hepsi sakat. Trabzon rahat kazanır.
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