 Tugay alacağından vazgeçti – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Tugay alacağından vazgeçti

    Tugay alacağından vazgeçti
    Ücreti ödenmemesi üzerine TFF Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvuruda bulunan ve haklı bulunan Tugay Kerimoğlu'dan büyük jest... Efsanevi futbolcu, 43 bin doları (160 bin TL) bulan parayı almaktan vazgeçtiğini sarı-kırmızılı kulübe bildirdi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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