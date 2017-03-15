 Sigthorsson bırakıyor – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Sigthorsson bırakıyor

    Sigthorsson bırakıyor
    Sezon başında G.Saray'a gelip devre arası gönderilen Kolbeinn Sigthorsson futboldan kopuyor. Nantes'a dönen İzlandalı forvet kayıp. Futbolu bırakacağı konuşuluyor.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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