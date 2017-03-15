 Podolski ve Carole'den iyi haber – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Podolski ve Carole'den iyi haber

    Podolski ve Carole'den iyi haber

    Galatasaray'a, Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'la oynayacağı maç öncesi Lukas Podolski ve Lionel Carole'den iyi haber geldi.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Podolski ve Carole'ün sakatlıklarından kurtularak takımla çalıştığı belirtildi.

    Sakat futbolculardan Ahmet Çalık, Semih Kaya ve Nigel de Jong'un kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı, Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'nın ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

    Diğer futbolcuların ise pas çalışmalarıyla başladığı antrenmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladıkları kaydedildi.

    Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:19
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