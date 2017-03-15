Podolski ve Carole'den iyi haber
Galatasaray'a, Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'la oynayacağı maç öncesi Lukas Podolski ve Lionel Carole'den iyi haber geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Podolski ve Carole'ün sakatlıklarından kurtularak takımla çalıştığı belirtildi.
Sakat futbolculardan Ahmet Çalık, Semih Kaya ve Nigel de Jong'un kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı, Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'nın ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.
Diğer futbolcuların ise pas çalışmalarıyla başladığı antrenmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladıkları kaydedildi.
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:19
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 35
Yorum
fatih bırakın adam istediği zaman bıraksın ... aldığı ücret ne kadar ki ?
- Yenilmez armada
Toplam 2
Yorum
Dogru Feneri ne kadar çok yenmek istiyorsak olmuyor fark yiyoruz maçı o kadar onemsememis olsak feneri de yeneriz o da olacak inşallah goreceksin
- Otobüse hiç binmedi ki!
Toplam 6
Yorum
Flavius Lulianus Eren, Tolga, Dejong, Josue, Rodrigues, Serdar, Ahmet, Cavanda; hiç fena transferler değil, ama siz öyle bilin..
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