 Otobüse hiç binmedi ki! – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Otobüse hiç binmedi ki!

    Otobüse hiç binmedi ki!
    'nın G.Birliği maçı öncesinde teknik direktör Igor Tudor tarafından takım otobüsünden indirildiği iddia edilmişti. Ancak sarı-kırmızılı idareciler "Otobüse sadece maç kadrosundaki futbolcular biniyor. Kısaca Cavanda o otobüse hiç binmedi" dedi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:03
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