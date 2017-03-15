Nabız yokladı

Menajer Albers'ın Wesley Sneijder'in sözleşmesini yenilemek için yönetim ile görüştüğü ifade edildi. Albers'ın son 1 yıla giren sözleşmeyi uzatmak istediği ve bu konuda yönetimin fikrini aldığı ifade edildi. Sarı- kırmızılıların, sezon sonunda kararını bildireceği öğrenildi.