 Nabız yokladı – Fotomaç – 15 Mart 2017
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HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Nabız yokladı

    Nabız yokladı
    Menajer Albers'ın Wesley Sneijder'in sözleşmesini yenilemek için yönetim ile görüştüğü ifade edildi. Albers'ın son 1 yıla giren sözleşmeyi uzatmak istediği ve bu konuda yönetimin fikrini aldığı ifade edildi. Sarı- kırmızılıların, sezon sonunda kararını bildireceği öğrenildi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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